سقطت مروحية في البحر قبالة سواحل شبه جزيرة بيلارين جنوب غرب ملبورن في أوستراليا، ما أدى إلى إصابة جميع الركاب الثلاثة على متنها بجروح خطيرة، بحسب "روسيا اليوم".

وأفادت الشرطة المحلية بأن "الحادث وقع صباحا بالقرب من طريق فيلوز، حيث تمكن الركاب من السباحة إلى الشاطئ قبل أن يعثر عليهم المارة وينقذوهم".

ونقل رجل وامرأة بواسطة مروحية إسعاف إلى المستشفى بسبب خطورة إصاباتهما، بينما تم نقل رجل ثالث بسيارة إسعاف لتلقي العلاج.

ولم تكشف بعد تفاصيل دقيقة حول أسباب الحادث، إلا أن الشرطة أعلنت أنها ستتعاون مع مكتب السلامة والنقل الأوسترالي لفتح تحقيق شامل في الواقعة.

وتواجدت فرق الطوارئ بشكل فوري في موقع الحادث، حيث انتشرت 12 سيارة إسعاف وخدمات إنقاذ بالقرب من بلدة أوشن غروف.

وتلقى رجال الإنقاذ بلاغا عن سقوط الطائرة حوالي الساعة 10:10 صباحا، وتمكنوا من تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات القريبة.