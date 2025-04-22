المركزية- في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لترسيخ الأمن وحفظ النّظام في مختلف المناطق اللّبنانية، وأثناء تنفيذ دوريّة أمنية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، حاجزًا ظرفيًا ليليًا في محلّة الحازمية مقابل مجمع “سيتي سنتر”، أقدم سائق دراجة آليّة نوع “GR” لون أسود من دون لوحات على الفرار من أمام العناصر الذين عملوا على مطاردته وتوقيفه، ويُدعى: و. م. (مواليد عام 1997، لبناني) بتفتيشه والدّرّاجة، تم ضبط مسدّس حربي من دون ترخيص، كميّة من مادّة حشيشة الكيف، كما تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم سرقة، وان الدّرّاجة مسروقة.

أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.