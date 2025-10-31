المركزية - في إطار جولته الرسمية في لبنان، زار رئيس جمعية أعضاء وسام جوقة الشرف الفرنسي، الأميرال ألان كولديفي، مستشفى أوتيل ديو دو فرانس في بيروت، يرافقه عدد من أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس الجمعية في لبنان، السفير خليل كرم.

وقد استقبل الوفد كلٌّ من البروفيسورا لأب سليم دكّاش اليسوعي والسيّد نسيب نصر، المدير العام لشبكة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس و جامعة القديس يوسف، بحضور عدد من مدراء المستشفى.

وشكّلت هذه الزيارة مناسبةً لتأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين لبنان وفرنسا، وللبحث في سبل تعزيز التعاون العلمي والإنساني بين الطرفين. كما أتاحت تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه جمعية أعضاء وسام جوقة الشرف الفرنسي في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين، وفي تطوير المبادرات المشتركة في مجالات الطبّ والتعليم والخدمة العامة.

