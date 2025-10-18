في إطار التزامها المستمر بقضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، قامت جمعية "عدل ورحمة" بزيارة ميدانية إلى مركز إصلاح الأحداث الجديد (الإصلاحية) في منطقة الوروار – الحدث (بيروت)، وذلك بهدف الاطلاع على واقع المقر الجديد وتجهيزاته الحديثة التي تراعي المعايير الإنسانية والتربوية، وتسهم في تأهيل الأحداث وتهيئتهم لإعادة الاندماج في المجتمع،من خلال تضافر جهود جهاز بشري متخصص ومتكامل.

تمثلت الجمعية بالأب نجيب بعقليني، رئيس الجمعية، ترافقه السيدة عايدة نصرالله. وكان في استقبالهم مسؤولو المركز، العقيد رواد المصري والسيدة ريتا دعيبس، حيث عُقد اجتماع تنسيقي ناقش سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب، والتأهيل، والدعم النفسي والاجتماعي للنزلاء.

وشملت الزيارة جولة تفقدية في أرجاء المبنى الجديد، الذي يتميّز بتجهيزات حديثة ومرافق متخصصة، من صفوف تعليمية، ومساحات ترفيهية، وغرف مخصصة للدعم النفسي والمهني، بما ينسجم مع الأهداف الإصلاحية المنشودة. وقد أشاد وفد الجمعية بمستوى البنية التحتية والاهتمام المتزايد بتوفير بيئة آمنة ومحفّزة تضمن كرامة الأحداث وتسهم في تطوير مهاراتهم الحياتية.

وأكد الأب بعقليني خلال الزيارة على "أهمية هذه المراكز في توفير فرص حقيقية للتغيير الإيجابي لدى الأحداث"، مشددًا على "ضرورة التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والإدارات الرسمية من أجل بناء مسار إصلاحي مستدام، يراعي البعد الإنساني والحقوقي في التعامل مع هذه الفئة".

تأتي هذه الزيارة في سياق سعي جمعية "عدل ورحمة" إلى دعم برامج الإصلاح وإعادة الإدماج، وتأكيداً على رسالتها في مرافقة الفئات المهمّشة وتعزيز مفهوم العدالة الرحيمة التي تضع كرامة الإنسان، وخصوصًا الأحداث، في سلّم أولوياتها.