المركزية- عقد مجلس ادارة جمعية اصحاب السفن اللبنانيين اجتماعاً اليوم برئاسة عبد الغني الغريب وحضور الاعضاء، تم خلاله درس المشاكل التي يعاني منها اصحاب السفن اللبنانيون مع ادارة مرفأ بيروت، اضافة الى مناقشة الامور المتعلقة بالجمعية، ومواضيع اخرى منها:

- طلبات الانضمام المرسلة من قبل الجمعية الى بعض الشركات البحرية اللبنانية.

- الاستبيان المرسل من قبل الجمعية الوارد من المديرية العامة للنقل البري والبحري بخصوص تعبئته كما هو محدد في المادة الثانية الفقرة 4 من اتفاقية العمل البحري لعام 2006 .

- كتاب التهنئة المرسل من قبل الجمعية الى رئيس واعضاء نقابة البحارة في لبنان بخصوص 25 تموز اليوم العالمي للبحارة.

- برقية تهنئة مرسلة من قبل الجمعية الى قيادة الجيش بمناسبة عيد الجيش اللبناني.

كما ناقش المجلس الاوضاع الاقتصادية العامة وانعكاساتها على مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية والتدابير التي تتخذها الحكومة لمعالجة الاوضاع الامنية في البلاد .