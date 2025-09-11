عقد مجلس الوزراء بعد الظهر جلسة في قصر بعبدا، على جدول اعمالها 11 بندا، وأبرز ما ستشهده تعيين الهئية الناظمة في قطاع الكهرباء واعضاء المديرية العامة والمجلس الاعلى للجمارك.

وحسب المعلومات، فقد تم تعيين مروان جمال رئيساً للهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء، وجيني الجميّل رئيسة الهيئة الناظمة في قطاع الاتصالات.



وقد تم تعيين دانيال جحا وسورينا مرتضى وهنري ضاهر وزياد رحمة أعضاء في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

وقال وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل دخوله إلى الجلسة الوزارية: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها. وعن انتخابات المغتربين: قطعنا شوطًا كبيرًا بالتنسيق مع وزارة الخارجية وستُفتَح مهلة التسجيل قريبًا على أن يكون الحدّ الأقصى في 20 تشرين الثاني وذلك وفقًا للقانون. اضاف: نحن جاهزون وفي حال تمّ تعديل قانون الإنتخاب لاعتماد انتخاب 128 نائبًا، فسنلتزم بالتعديل. وعن ملف صفقة تبادل الاسرى قال: الحكومة اللبنانية تتابع الموضوع.

من جانبه، وزير الاتصالات شارل الحاج قال "خلصنا كل اللي علينا" في موضوع ستارلينك والملف عند مجلس الوزراء.