يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم، جلسة طارئة للبحث في الغارات التي شنّتها إسرائيل على الدوحة، واستهدفت اجتماعا لقادة حركة "حماس"، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، لـ "فرانس برس"
وقالت المصادر إنّ الجلسة ستعقد في الساعة 15,00 (19,00 ت غ) بطلب من الجزائر وباكستان على وجه الخصوص
7:18 AM
اقليميات
جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لبحث الغارات الإسرائيلية على الدوحة
