قلتُ لكم ولم تصدّقوا. قد تكون هذه العبارة محور الكلام الذي سيقوله رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يوم الأحد 7 أيلول الساعة السابعة مساء، بعد انتهاء القداس السنوي تكريمًا لشهداء المقاومة اللبنانية. في كلّ عام، تحوّلت هذه المناسبة إلى محطة سنوية يلقي فيها جعجع خطابًا يختصر مرحلة ويرسم معالم مرحلة آتية، بغضّ النظر والسمع عمّا يقوله في مناسبات كثيرة وفي إطلالات إعلامية وحزبية تتوالى على مدى الأيام. هذا العام سيكون الخطاب مختلفًا بسبب التطورات التي سبقته وتلك التي ينتظرها لبنان الذي كان دائمًا على مفترق خطير. إنه أقرب إلى خطاب نصر يتوالى فصولًا.



في قداس الأول من أيلول في العام الماضي، وكانت حرب مسادنة حركة "حماس" في غزّة متواصلة، قال جعجع "إن محور الممانعة يزجّ بلبنان في حربٍ عبثيّة لا أُفُقَ لها. وهي حرب يرفضها اللبنانيون وفُرِضت عليهم فرضًا... ويجب أن تتوقّف قبل أنْ تتحوّل إلى حرب كبيرة لا تُبقي ولا تَذر".



وسأل جعجع "كيف يسمح "حزب الله" لنفسه بأخذ اللبنانيين إلى حيث لا يريدون وإلى حيث يريد هو فقط وبما يخدم مشروعه وارتباطاته... وكأن لا دولة ولا حكومة ولا سلطة ولا مؤسسات ولا شركاء له في البلد، ولا شعب حتى؟".



وأضاف: "لا يعتقدنّ أحدٌ بأن الواقع الذي نعيشه اليوم يمثّل حقيقة لبنان واللبنانيين أوْ أنّه مقيّض له الاستمرار. إنه واقع مصطنع، تجمّعت عدة عناصر خارجية، أهمها إيرانية أسدية، وداخلية، أهمّها التواطؤ والفساد والذمّية، الجبْن والانهزامية، أدّتْ إلى قيامه، ولكن، ما قام على باطل وتواطؤ وفساد وعوامل خارجية قاهرة، آيل حكمًا للسقوط مع سقوط أيّ من العوامل التي أدّت إلى قيامه".



وقال "إذا كان البعض يعتقد بأنّه في نهاية الحرب التي نمرّ بها، ومهما كانت نتائجها، فإنّ المجموعة الدولية كما العربية ستفاوض محور الممانعة بخصوص مستقبل لبنان لأنّه الفريق المدجّج بالسلاح، فهو مخطئ. لأنّ أحدًا لن يقبل بأن يعود الوضع في لبنان إلى ما كان عليه قبل الحرب، وأن تسْتمرّ الدولة في فقدان قرارها وتفكّكها. الجميع في اليوم التالي للحرب سيتفاوضون مع من يملك مفاتيح اليوم التالي، مفاتيح المستقبل، مع من يملك الرّؤية والخّطّة والإصلاح، لا مع الذي لا رؤية له إلا الحرب... إن اليوم التالي في لبنان هو لنا، بُكْرا إلنا، ليس لسبب سوى لأننا أولاد الغد".



وتوجّه جعجع إلى"حزب الله" بالقول: "إنّ سلاحك لا يحمي الطائفة الشيعية... وإن كان هناك من حماية فهي حتمًا في كنف الدولة الفعليّة العادلة القادرة... فقد آن الأوان أن نخرج معًا من الماضي لكي نبني المستقبل بناءً يجسّد طموحات كلّ مكوّن منّا بعيدًا من منطق الهواجس الظرفيّة أو الوجودية...". وأنتهى إلى القول: "إنّ أوّل خطوةٍ غاية في الإلحاح في الوقت الحاضر هي انتخاب رئيسٍ للجمهورية". ودعا جعجع رئيس مجلس النواب نبيه بري ليتصرّف على هذا الأساس من موقعه الدستوري لا من موقعه الحزبي ويدعو إلى جلسة انتخاب الرئيس بدورات متتالية. وأعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية بما تمثله من حق تاريخي.



قبل اغتيال نصرالله



قال جعجع هذا الكلام قبل 17 يومًا من بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان من خلال تفجيرات أجهزة البيجر. لم يكن جعجع عالمًا بتواريخ ما تخبّئه المفاجآت الإسرائيلية، و"حزب الله" أيضًا لم يكن عالمًا. ولكن الفارق أن "الحزب" كان غارقًا في حرب زجّ نفسه ولبنان فيها من دون قرار السلطات الرسمية مع أن مجلس الوزراء برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي كان تابعًا له. ولكنّ جعجع كان قادرًا من موقعه على قراءة ما يمكن أن ينتج عن هذه الحرب. بعد 27 يومًا كانت إسرائيل تغتال أمين عام "الحزب" السيد حسن نصرالله وتبدأ عملية الاجتياح البري.



كان "حزب الله" أعدّ العدة للمواجهة معتقدًا أنّه سيوقع الجيش الإسرائيلي في أفخاخ نصبها في القرى الحدودية من خلال أنفاق ومخابئ يمكن الخروج منها لضرب وحداته المتوغّلة. ولكن المفارقة أن "الحزب" لم يتوقّع أن تكون الضربات الإسرائيلية قاسية إلى هذا الحدّ، ولم يخطر في باله حجم الاختراق الذي حقّقته المخابرات الإسرائيلية، ولذلك واجه الهزيمة بالموافقة على اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني الماضي الذي ينصّ صراحة على نزع سلاحه وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية التي سُمّيت في مقدمة القرار.



تحوّلات في مصلحة "القوّات"



نتيجة هذه التطورات كان انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية في 9 كانون الثاني. تلاه بعد أربعة أيام تكليف القاضي نواف سلام تأليف الحكومة، فشكّلها في 8 شباط. لم يستطع "حزب الله" أن يمنع هذا المسار الدستوري الذي نجح في تعطيله منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 30 تشرين الأول 2022 بعدما كان تنازل له عن السلطة وعن القرار.



يُقبِل جعجع على مناسبة القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية هذا العام وقد تحقّق الكثير من توقّعاته نتيجة قراءة جيّدة للمسار التاريخي للأحداث التي صبّت في مصلحة طروحات "القوات اللبنانية" الاستراتيجية المتعلّقة باستعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها وفق الشعار الذي رفعته هذا العام "نجرؤ ليبقى لبنان".



لذلك سيكون جعجع أكثر ارتياحًا وتمكّنًا نتيجة ما يعتبره مكاسب سياسية تصبّ في مصلحة هذا الشعار:



• خسر "حزب الله" الحرب وتعرّض لضربات قاسية وهو يحاول أن يخرج منها من خلال التصدّي لمحاولة إعادة بناء الدولة.



• سقط نظام الأسد في سوريا بعد 55 عامًا على قيامه، وبعد خمسين عامًا على سيطرته على لبنان، كان في خلالها كلّها في صراع مع "القوات اللبنانية" التي رفضت هذه السيطرة، كما رفضت لاحقًا، بعد عام 2005، سيطرة "حزب الله" وإيران. وكان من الطبيعي أن يحتفل جعجع و"القوات" بهذا السقوط.



• أعلن رئيس الجمهورية في خطاب القسم التصميم على استعادة السيادة الكاملة بواسطة الجيش اللبناني، وأكدت الحكومة في بيانها الوزاري حصرية السلاح. وعلى رغم اعتراض "حزب الله" على هذا القرار، إلا أنّه لم يستطع منع مجلس الوزراء من اتخاذه في جلستي 5 و7 آب.



• تعرّضت إيران أيضًا لهزيمة عسكرية خلال 12 يومًا من الهجمات التي شنّتها عليها إسرائيل وواشنطن بين 13 و24 حزيران الماضي، وأدّت إلى تدمير برنامجها النووي بشكل كبير.



• كانت الانتخابات البلدية مؤشّرًا للتحوّل السياسي الكبير الذي شهده لبنان نتيجة الحرب وقد صبّت نتائج هذه الانتخابات في مصلحة "القوات اللبنانية"، وخصوصًا في مدينة زحلة التي شهدت أهمّ معركة انتخابية فازت فيها "القوات". في المقابل أظهرت هذه الانتخابات تراجعًا كبيرًا في شعبية "التيار الوطني الحر" أضيف إلى الانهيار الذي عاشه بعد ثورة 17 تشرين 2019 وبعد الانهيار المالي، وبعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون الذي بدا مستسلمًا للأزمة ولـ "حزب الله"، ومبشّرًا بالذهاب نحو جهنّم. وهذه الانتخابات اعتبرت مؤشّرًا لما يمكن أن تكون عليه نتائج الانتخابات النيابية في أيار 2026.



• تفكَّك محور الممانعة وتفرََّق الملتحقون بـ "حزب الله" ابتداءً من "التيار الوطني الحر" ومعظم القوى التي كانت تتبعه. ولذلك وجد "الحزب" نفسه في موقع ضعيف مضطرًّا إلى الاستنجاد بأسماء وأحزاب طواها النسيان وتجاوزتها الأحداث.



• دعم عربي ودولي لاستراتيجية السلطة الجديدة في لبنان من أجل إعادة بناء الوطن. وهذا الدعم يرسم آمالًا كبيرة لمستقبل أفضل تحدّث عنه جعجع في خطاب أيلول الماضي معتبرًا أنّ "الغد لنا".



لقد وصلتم إلى ما حذرناكم منه



في قداس 2024 حسم جعجع أنّ الوضع لن يستمرّ كما كان. وهذا العام يمكنه أن يقول لمن لم يصدّقه "لقد وصلتم إلى ما حذرناكم منه". وكما طلب من الرئيس بري تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية وقد حصل ذلك، سيطلب هذا العام عدم عرقلة استحقاق الانتخابات النيابية التي ستحمل بذور التغيير الثالث بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة سيّدة نفسها وقراراتها، بعيدًا من سيطرة "حزب الله" وحلفائه السابقين.



ينتظر جعجع من دون شكّ ما سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء المقرّرة في 5 أيلول لناحية عرض خطة الجيش لنزع سلاح "حزب الله". قبل جلستي 5 و7 آب كان واثقًا من أنّ القرار اتُّخِذ وسينفَّذ. وفي هذه الجلسة لديه اقتناع بأنّ الحكومة لا يمكن أن تتراجع وستمضي قدمًا. وعلى هذا الأساس ينتظر يوم الجمعة ليضع التعديلات الأخيرة على خطابه الذي يمكن أن يكون "خطاب النصر" الذي تحقّق، وخطاب النصر المُنتظَر في الانتخابات النيابية.



صحيح أن جعجع لم يصل إلى رئاسة الجمهورية وهو كان يعرف أن مثل هذا الأمر دونه استحالات كثيرة. ولكنّه في مساره التاريخي يدرك أنّ انتصار الخيارات أهمّ من انتصار الأشخاص. وهو لذلك صار بعد انتخاب جوزاف عون وتشكيل حكومة نواف سلام الشريك الأقوى في الحكم بموازاة التعطيل الذي يحاول أن يمارسه "حزب الله".



شعار "نجرؤ ليبقى الوطن" هو من استراتيحية "القوات" التي تراهن على بناء الدولة وبقاء الوطن. خيارات "القوات" السياسية تتقدّم وهي تتركّز على موضوع استعادة السيادة وفكّ أسر القرار اللبناني والجمهورية. يتحقّق مع جوزاف عون ما انتظرت من ميشال عون أن يفعله. كانت "القوات" في السابق تُعزَل وتُستبعَد وتُعطى وزارات هامشية. كانت خارج القرار وبقيت مشاركة صورية. اليوم صارت مشاركتها رئيسية ويُبنى على مواقفها لجهة ما توافق عليه وما ترفضه.



تحوّلت "القوات" إلى قوة استقطاب. كثيرون يريدون التقرب منها. وباتت معراب محطة في الاستقبالات السياسية.

نجم الهاشم- "نداء الوطن"