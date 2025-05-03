May 3, 2025 2:52 PMClock
عدل وأمن
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جريمة قتل في عمشيت تودي بحياة الشاب أنطوان عاد... والعائلة: الحادثة الأليمة ليست للمتاجرة

بعد تداول معلومات عن جريمة قتل في بلدة عمشيت راح ضحيّتها المواطن أنطوان بيار عاد، علّقت عائلة المغدور على الأخبار بالقول: "تتداول بعض المحطات التلفزيونية والمواقع الالكترونية المحلية أخباراً عارية من الصحة، بما يتعلّق بحادثة مقتل المغدور، نرجو توخي الحذر بنقل الأخبار، وانتظار انتهاء التحقيق من قبل الجهات المختصة، لأنّ الحادثة الأليمة ليست للمتاجرة ولا للسباقات الصحافية".

وصباح اليوم، عُثِر على ابن مدينة جبيل الشاب أنطوان عاد مقتولاً في عمشيت.

وعاد صاحب محل لبيع الكهرباء وإكسسوارات السيارات، كان قد تلقّى اتصالاً من مجهول ادّعى وجود عطل بسيارته وطلب المساعدة، بحسب المتداوَل، قبل أن يُعثَر عليه مقتولاً في عمشيت.

 

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