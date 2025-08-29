المركزية - صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البيان التالي:

تم التداول عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بخبرٍ حول "حصول جريمة قتل مروّعة في محلّة سن الفيل ناجمة عن اطلاق نار مباشر بهدف السرقة أدت الى وفاة أ.ب. فلسطيني الجنسية مواليد 1999".

يهمّنا أن نوضح أنّ هذا الخبر غير دقيق، فوفق تقرير الطبيب الشرعي لا يوجد آثار إطلاق نار بل يوجد كسور بسبب اصطدام بجسم صلب مما أدى الى مفارقته الحياة، ويجري التحقيق من قبل فصيلة برج حمّود مع سائق الشاحنة الذي وقع الإصطدام معه لتحديد أسباب حصول الحادثة.

وختم البيان: "نرجو من الجميع توخّي الدقة في نشر المعلومات واستقاء المعلومات من مصدرها."