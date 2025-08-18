عُثر مساء اليوم على جثة "خليل شربل" في العقد السادس من عمره مرمية خارج سيارته الى جانب الطريق بالقرب من بستان يملكه في بلدته بقرزلا العكارية، مصاب بطلق ناري في رأسه.

وحضرت إلى المكان عناصر الاجهزة الامنية والادلة الجنائية وعملوا على تطويق المكان ومعاينته ورفع البصمات بانتظار وصول الطبيب الشرعي للكشف على الجثة التي سيتم نقلها الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا لمتابعة التحقيقات.

وبوشرت التحقيقات باشرافةالقضاء المختص لمعرفة ملابسات وظروف الجريمة.

وقد اثارت الحادثة حال من الترباك والقلق في البلدة بانتظار نتائج التحقيقات ، مع تاكيد عدد من اهالي البلدة على ان الضحية معروف بانه انسان مسالم وهو هادئ ولا خلافات له مع اي أحد.

ويشار الى ان ابنه يوسف كان قد قتل ايضا قبل حوالي السنة .

المصدر: النهار