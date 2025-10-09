المركزية- أصيب شاب من بلدة بليدا الجنوبية بجروح، جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب، ما استدعى نقله إلى مستشفى صلاح غندور لتلقي العلاج.



وحضرت الجهات المعنيّة وفتحت تحقيقاً في الحادث، فيما جدد الأهالي "مطالبتهم بضرورة إزالة هذه المخلفات التي تهدد حياة السكان، لا سيما في المناطق القريبة من الأراضي الزراعية".

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "مواطنا أصيب بجروح في بليدا نتيجة انفجار وقع إلى جانبه من مخلفات الحرب".

ونبهت وزارة الصحة العامة المواطنين في البلدات والقرى التي استهدفت في العدوان الاسرائيلي إلى" وجوب الحذر واتخاذ الحيطة من أي أجسام مشبوهة والإسراع في ابلاغ المراجع الامنية للتعامل معه".