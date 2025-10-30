5:01 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

جرافة تابعة للجيش اللبناني تتوجه الى منطقة "غاصونة" في اطراف بلدة بليدا للمشاركة بإستحداث موقع عسكري للجيش بعد توغل القوة الاسرائيلية من هذه المنطقة بإتجاه وسط البلدة فجر اليوم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o