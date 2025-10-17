تفجرت في بريطانيا أزمة تتعلق بتورط الصين في عمليات تجسس على أعضاء في البرلمان، وذلك بعدما أسقط الادعاء العام التهم عن شخصين في شهر تشرين الماضي.

ويأتي هذا التطور بعد تقديم الحكومة مستندات خففت من حدة الإشارات إلى تهديد الصين، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية حول محاولات لندن الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع بكين.

واتهمت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوش، رئيس الوزراء كير ستارمر، بـ”تضليل البرلمان، وتقديم العلاقات مع بكين على حساب الأمن القومي”، مطالبة باستقالته خلال جلسة الأسئلة الموجهة إليه.

وكان قد حذر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) كين ماكالوم، من أن الصين تشكل “تهديدا يوميا” لبريطانيا.