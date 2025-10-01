Oct 1, 2025 10:28 AMClock
عدل وأمن
جثة شاب في بلدة دورس

المركزية - عثر على الشاب ح. ك. (21 عاما) جثة مصابة بطلق ناري داخل سيارته في بلدة دورس - بعلبك. 

