عُثر على المدعو "إ.ج.ن" من مواليد 1958، جثة هامدة داخل منزله الكائن في الطابق الرابع من بناية خليل شيبان، في محلة سد البوشرية.

وجاء اكتشاف الجثة بعد تلقي الجهات المعنية بلاغاً من أحد السكان، بانبعاث رائحة كريهة من الشقة.

وذكرت التقديرات الأولية أنّ الوفاة قد مضى عليها نحو ثلاثة أيّام أو أكثر نظراً لتحلل الجثة.

وقد حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الوفاة، بانتظار وصول الطبيب الشرعي للكشف على الجثة وتحديد سبب الوفاة.

كما حضر عناصر من الدفاع المدني، بانتظار انتهاء الإجراءات القانونية لنقل الجثة إلى المستشفى.