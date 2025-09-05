المركزية- بحث وزير المال ياسين جابر مع النائب ناصر جابر زاره على رأس وفد، موضوع إيجاد بديل عن مبنى الجامعة اللبنانية في النبطية، خصوصاً بعد الارتفاع الملحوظ في قيمة ايجاره بعد صدور قانون الايجارات للأبنية غير السكنية.

وأبدى جابر استعداداً لدرس موضوع إنشاء مبنى جديد للجامعة كان طرحه الوفد، يقام على أرض تابعة لأملاك الدولة اللبنانية، لكنه لفت الى أن الأمر يتطلب تنسيقاً بين وزارة المال ورئاسة الجامعة اللبنانية التي عليها أن توجّه طلباً بملف مكتمل الجوانب لهذه الغاية.

وفي سياق منفصل، التقى الوزير جابر بحضور مستشاره حسين طراف، وفداً من Ernst & young (YE) قدّم له عرضاً تقنياً مفصلاً يرتبط بتنظيم الادارة الضريبية وتحسين عملها وتطويره ، وكذلك في الآليات الحديثة في مجال تدقيق الحسابات.