كشف وزير المال ياسين جابر لـ"النهار"، عن جملة قرارات اتخذها مجلس الوزراء اليوم، ابرزها اقرار مشروع قانون "فتح اعتماد في موازنة عام 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة شهريا لكل متقاعد في القطاع العام، كذلك أقر المجلس 200 مليار ليرة كدفعة أولى مخصصة للهئية العليا للاغاثة للمباشرة في اصلاح الاضرار في الضاحية الجنوبية جراء الاعتداءات الاسرائيلية.

كما فوض مجلس الوزراء وزير المال توقيع اتفاق قرض مع البنك الدولي لاعادة اعمار البنى التحتية بقيمة 250 مليون دولار في المناطق المتضررة في الجنوب وبيروت.

وأبرم مجلس الوزراء قانون قرض البنك الدولي المخصص للكهرباء الذي كان جابر قد أحاله يوم الاثنين لماضي الى مجلس الوزراء بعد توقيعه ووزير الطاقة عليه.

الى ذلك، كشف جابر أن وزارة المال حولت الى وزارة التربية والتعليم العالي كامل مستحقات التعليم المهني والتقني لتتمكن من تسديد كل المتوجبات حتى آخر سنة 2025.

وتقوم وزارة المال بالتشاور مع وزارة التربية لتحديد حجم الاعتمادات التي تمكن وزارة التربية من فتح العام الدراسي 2025/2026 في مواعيده ومن دون اي صعوبات.