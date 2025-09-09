المركزية- أكد وزير المال ياسين جابر أن "الدولة حريصة على أموال المودعين بقدر حرص أنفسهم عليها"، وقال أمام وفد من المودعين، أن "العمل جاد بين الحكومة ووزارة المالية ومصرف لبنان على إنجاز قانون الفجوة المالية بشكل يؤمن العدالة على قاعدة المسؤولية الوطنية وبما يلائم إعادة الانتظام المالي من خلال نظام مصرفي قادر على استعادة مكانته كواحد من أعمدة الاقتصاد اللبناني وداعم أساسي لعمليات الاستثمار والإقراض لجميع الناس الراغبة في التوظيف سواء على المستويات الصناعية أو التجارية أو العمرانية".

وإذ لفت إلى ان "حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها"، جدّد الإشارة إلى أن "أي نظام مصرفي في العالم مهما بلغ حجمه ومهما بلغت ملاءته المالية المرتفعة وأرباحه، لن يستطيع في وقت واحد وفي فترة محددة إعادة جميع الودائع لجميع مودعيه دفعة واحدة".

وفي إشارة إلى انعكاس الأوضاع المالية والسياسية على مجريات إعداد قانون الفجوة المالية، أمل جابر "أن تكون المؤشرات الإيجابية التي ظهرت في الأيام الماضية على هذين المستويين، ركيزة انطلاقة تحمل الأمل بالقدرة على تحقيق انتعاش اقتصادي"، منوّهاً "بقدرة اللبناني وبراعته على اجتراح الحلول مهما بلغت الصعوبات".

سليم صفير

وكان الوزير جابر التقى رئيس جمعية المصارف سليم صفير مع وفد من شركة Ankura التي تعمل مع جمعية المصارف على إيجاد حلول لمسألة المودعين.

