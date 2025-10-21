المركزية - على وقع عودة النشاطات الثقافية إلى لبنان، تستعد بيروت لاستضافة حفل توزيع "جائزة ألبير لوندر"، وهي أرفع جائزة فرنسية تمنح إلى الصحافيين والمخرجين الفرنكوفونيين من أصحاب التحقيقات والريبوتاجات المصورة في وسائل الاعلام الفرنكوفوني حول العالم.

ومن المقرر أن تقام دورة العام 2025 السادسة مساء السبت 25 تشرين الاول الجاري في مقر المعهد العالي للإدارة ESA في الحمرا، وذلك في حضور وزيري الثقافة غسان سلامة والاعلام بول مرقص والسفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو، إضافة إلى رئيس لجنة التحكيم في "ألبير لوندر" هيرفيه بروزيني، والصحافيين المتبارين.

ويسبق الحفل عرض فيلم INSIDE GAZA للمخرجة هيلين لام ترونغ (الحائزة على جائزة ألبير لوندر سابقا)، السابعة مساء الجمعة 24 تشرين الأول الجاري في سينما الكوليزيه في الحمرا، في حضور مدير مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في فطاع غزة عادل الزعنون.

إشارة إلى أن لبنان نال هذه الجائزة مرتين، الأولى عام 2001 يوم تكريم المخرجة اللبنانية الفرنسية دانيال عربيد عن فيلمها "وحيدة مع الحرب". وبعد عقدين من الزمن، نالتها الزميلة كارولين حايك عن مقالاتها في صحيفة "لوريان لو جور".