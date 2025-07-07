نفث بركان في شرق إندونيسيا، اليوم الاثنين، أعمدة رماد ضخمة على ارتفاع 18 كيلومتراً، وفق ما ذكرت السلطات بعد أسابيع قليلة على ثورانه، مما أدى إلى إلغاء رحلات جوية عدّة إلى بالي.

وبدأ نشاط بركان "ليووتوبي لاكي-لاكي"، وهو بركان بفوّهتَين يقع على ارتفاع 1584 متراً في جزيرة فلوريس السياحية عند الساعة 11,05 بالتوقيت المحلي (الساعة 03,05 توقيت غرينتش) وفقاً لما جاء في بيان لوكالة البراكين في البلاد.

ولم يُسجّل وقوع أي أضرار أو إصابات حتى الساعة.

وأُلغيت عشرات الرحلات الجويّة من بالي وإليها بسبب ثوران البركان. كما تساقط الرماد البركاني على بلدات عدّة محيطة بالبركان ما اضطر السلطات إلى إخلاء بلدة واحدة على الأقل. ولم يُسجّل على الفور إلغاء أي رحلة الاثنين.

ثار بركان "ليووتوبي لاكي-لاكي" مرّات عدّة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإلغاء عشرات الرحلات الجوية الدولية إلى بالي وإجبار الآلاف من الأشخاص على النزوح.

ويلتصق "لاكي-لاكي" الذي يعني اسمه "الرجل" باللغة الإندونيسية، ببركان أكثر هدوءاً يعني اسمه بالإندونيسية "امرأة".

ويُسجّل في إندونيسيا نشاط زلزالي وبركاني كبير لوقوعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ.