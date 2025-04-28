أعلن الحوثيون في اليمن مقتل ثمانية أشخاص في ضربات نسبوها للولايات المتحدة على العاصمة صنعاء، في حين تشن واشنطن حملة قصف شبه يومية تستهدف الحوثيين المدعومين من إيران.



وأوردت قناة المسيرة التابعة للحوثيين على منصة اكس: "8 شهداء بينهم أطفال ونساء وعدد من الإصابات كحصيلة أولية للعدوان الأميركي على منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث" في شمال العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 2014.



واستهدفت الغارات ثلاثة منازل في المنطقة، بحسب المصدر نفسه.



كذلك، أفاد الحوثيون الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من اليمن، بتعرض أنحاء أخرى من البلاد لضربات، ولا سيما معقلهم صعدة في الشمال وكذلك محافظة عمران (شمال).



وجاءت هذه الضربات الأحد غداة مقتل شخصين على الأقل في ضربات مماثلة استهدفت حيا سكنيا في جنوب صنعاء، وفق الحوثيين.

