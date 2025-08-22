قُتل ثلاثة في صفوف قوات الأمن في السليمانية في كردستان العراق وأُصيب 19 آخرون في اشتباكات مسلّحة فجر اليوة أوقف على اثرها السياسي المعارض لاهور شيخ جنكي، حسبما أفاد مسؤولان أمنيان وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول رفيع في قوات الأمن الكردية (الأسايش) طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "قُتل ثلاثة من منتسبي القوات الأمنية، أحدهم يتبع لقوات مكافحة الإرهاب والثاني لعمليات الأسايش والثالث لقوات الكوماندوز (...) وأُصيب 19 آخرون" من قوات الأمن. وأكّد مسؤول أمني ثان الحصيلة.

وأكّدت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في السليمانية في بيان مقتل أحد منتسبيها "أثناء مشاركته في تنفيذ قرار قضائي لاعتقال مجموعة من المطلوبين".

وكانت قيادة شرطة محافظة السليمانية اعلنت اليوم، صدور أمر قبض بحق رئيس حزب جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي، بحسب "وكالة الأنباء العراقية".

وقال مدير شرطة السليمانية ، أن "أمر قبض صدر بحق لاهور شيخ جنكي بقرار من المحكمة واستنادًا إلى المادة (56) من قانون العقوبات العراقي.

من جهته، أعلن نائب رئيس محكمة السليمانية، أن محكمة تحقيق الأمن أصدرت أمر قبض بحق لاهور شيخ جنكي، وذلك وفقًا للمادة (56) من قانون العقوبات العراقي.