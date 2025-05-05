هاجم مسلحون بالأسلحة الرشاشة ملهى الكروان الليلي في منطقة ‏الحجاز في دمشق، وأطلقوا الرصاص، مما أدى إلى مقتل راقصة ‏وإصابة آخرين، ثم غادروا المكان دون أن تعلن الجهة المهاجمة عن ‏نفسها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.‏

في هذا السياق، وصلت قوات الأمن إلى الموقع وسط استنفار أمني ‏مشدّد.‏

واعتقلت القوى الأمنية الأحد، جميع العناصر المتورطين في مداهمة ‏مطعم وملهى "ليالي الشرق" وسط دمشق، وذلك بعد تداول مقاطع ‏مصورة تُظهر الاعتداءات التي تعرّض لها المدنيون، بما في ذلك ‏النساء، على يد فصائل مسلحة رديفة لوزارتي الدفاع والداخلية.‏

ويُعدّ ملهى الكروان الليلي من الأماكن الشهيرة في دمشق، ويتمتع ‏بتاريخ طويل في تقديم العروض والفعاليات الترفيهية.‏ ويعتبر وجهة سياحية في دمشق، حيث يجذب الزوار من داخل ‏سوريا وخارجها.‏

ويقدّم الملهى عروضا فنية متنوعة، تشمل الرقص والغناء ‏والموسيقى، ويستضيف حفلات موسيقية وفنية، تجذب عشاق الفن ‏والترفيه.‏