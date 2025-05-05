هاجم مسلحون بالأسلحة الرشاشة ملهى الكروان الليلي في منطقة الحجاز في دمشق، وأطلقوا الرصاص، مما أدى إلى مقتل راقصة وإصابة آخرين، ثم غادروا المكان دون أن تعلن الجهة المهاجمة عن نفسها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
في هذا السياق، وصلت قوات الأمن إلى الموقع وسط استنفار أمني مشدّد.
واعتقلت القوى الأمنية الأحد، جميع العناصر المتورطين في مداهمة مطعم وملهى "ليالي الشرق" وسط دمشق، وذلك بعد تداول مقاطع مصورة تُظهر الاعتداءات التي تعرّض لها المدنيون، بما في ذلك النساء، على يد فصائل مسلحة رديفة لوزارتي الدفاع والداخلية.
ويُعدّ ملهى الكروان الليلي من الأماكن الشهيرة في دمشق، ويتمتع بتاريخ طويل في تقديم العروض والفعاليات الترفيهية. ويعتبر وجهة سياحية في دمشق، حيث يجذب الزوار من داخل سوريا وخارجها.
ويقدّم الملهى عروضا فنية متنوعة، تشمل الرقص والغناء والموسيقى، ويستضيف حفلات موسيقية وفنية، تجذب عشاق الفن والترفيه.