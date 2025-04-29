أحبطت سلطات الجمارك في مطار المنستير التونسي، محاولة تهريب كمية من الذهب في شكل سبائك وقطع نقدية كانت بحوزة مسافرة تحمل الجنسية التونسية حاولت تصديرها دون تصريح إلى خارج البلاد.

وجاء في بيان للديوانية التونسية “إدارة الجمارك” التابعة لوزارة المالية: “تمكنت مصالح الديوانة بمطار المنستير بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالمطار من إحباط محاولة تهريب كمية من معدن الذهب في شكل سبائك وقطع نقدية كانت مسافرة تحمل جنسية تونسية تحاول تصديرها دون تصريح إلى خارج البلاد التونسية بقيمة إجمالية قدرت بـ 354 ألف دينار”.