صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

"واصل مكتب مكافحة القمار نشاطه خلال شهر أيلول 2025 في عدّة مناطق لبنانية، حيث نفّذ سلسلة من المداهمات التي استهدفت أماكن تُستخدم لألعاب القمار والمراهنات غير الشرعية.

وقد أسفرت هذه العمليات عن توقيف /11/ شخصًا بجرائم تتعلّق بإدارة ألعاب القمار غير المرخّصة، أو تنظيمها، أو الترويج لها.

وقد ضُبطت أدوات تستخدم في هذه الأنشطة. كما تمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّ عدد من المتورّطين الفارّين.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المكتب لمكافحة ظاهرة القمار غير الشرعي والحدّ من انتشارها، بالتنسيق مع القضاء المختصّ".