المركزية- صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة زكرون – الكورة المواطنين: (م.د.)، (م.ع.)، (ع.ب.)، (ا.ز.)، والسوري (خ.ي.) لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات.
كما أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة حوش الحريمة – البقاع الغربي المواطن (خ.ح.) لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وأعتدة عسكرية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
Apr 22, 2025 4:13 PM
عدل وأمن
توقيف مطلقي نار
المركزية- صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: