Apr 22, 2025 4:13 PMClock
عدل وأمن
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توقيف مطلقي نار

المركزية- صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة زكرون – الكورة المواطنين: (م.د.)، (م.ع.)، (ع.ب.)، (ا.ز.)، والسوري (خ.ي.) لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات.
كما أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة حوش الحريمة – البقاع الغربي المواطن (خ.ح.) لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وأعتدة عسكرية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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