المركزية- صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة زكرون – الكورة المواطنين: (م.د.)، (م.ع.)، (ع.ب.)، (ا.ز.)، والسوري (خ.ي.) لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات.

كما أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة حوش الحريمة – البقاع الغربي المواطن (خ.ح.) لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وأعتدة عسكرية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.