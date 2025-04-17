صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار الجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة تجارة المخدّرات والحد من انتشارها في مختلف المناطق اللبنانية، وضمن الخطة الأمنية التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية.

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات في مناطق المتن وكسروان وجبيل، وهو يتنقّل بشكل دائم وبحوزته سلاحًا حربيًا، ويدعى:

و. خ. (مواليد عام 1995، لبناني)

وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات المكتب من توقيفه وضبطت بحوزته مسدسًا حربيًا.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه وأنّه استلم المخدّرات من المدعو:

ن. ع. (مواليد عام 1988، سوري) الذي يزوّد المروّجين بالمخدّرات

حيث تمكّن المكتب المذكور من توقيفه في محلة برمانا.

بتفتيش سيارتي الموقوفين ومكانَي إقامتيهما، تم العثور على كمية كبيرة من المواد المخدّرة المتنوّعة، إضافة إلى أدوات تُستخدم في تعاطي المخدرات، ومبلغ مالي.

تم حجز السيارتين عدليا، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناء على إشارة القضاء المختص.