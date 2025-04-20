أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أنه “توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت عن قيام شخصَين بترويج المخدّرات، أحدهما في محلّة النهر/ مار مخايل، والآخر في محلّة الكولا”.

وأضافت المديرية في بلاغ: “نتيجةً للاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمكّنت المفرزة، بتاريخ ١٦ -٤ -٢٠٢٥، من توقيفهما، وهما:

– ع. أ. (مواليد عام 1977، لبناني) تم توقيفه في محلّة مار مخايل، على متن سيّارة كيا فورت لون فضّي، وتبيّن أنّه مطلوب بموجب /۳/ مذكّرات عدليّة بجرام مخدّرات وسرقة.

بتفتيشه والسّيّارة، ضُبِطَ بحوزته كميّة من المخدّرات المعدّة للتّرويج وبطاقة هويّة ورخصة سوق مزوَّرتين.

أ. ن. (مواليد عام 2002، لبناني)، أوقف في محلّة الكولا.

وبتفتيشه، ضُبِطَ معه كميّة من المخدّرات معدّة للتّرويج و”خنجر”.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما”.

وتابعت: “أودع الموقوفان والمضبوطات القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص”.