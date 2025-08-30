صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة المخدرات وترويجها وتوقيف المتورطين بها، وضمن الخطة الأمنية التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية الهادفة إلى مكافحة هذه الآفة والحد من انتشارها، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي حول إقدام شخص على ترويج المخدرات لطلاب الجامعات ضمن مدينة بيروت، معتمدا خدمة التوصيل "Delivery" لطلب المخدرات، ومستخدما صفحة مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكنت من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:. ع. و. (مواليد العام 1999، لبناني)، الذي تبين أنه يعتمد الحذر الشديد في تنقلاته، وهو مسلح بصورة دائمة.

وبعد رصد ومتابعة دقيقة، أوقفته دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي بعملية نوعية في محلة برمانا.

بتفتيشه، ضبط معه: كمية من: حشيشة الكيف، الماريجوانا، وسجائر إلكترونية بداخلها مواد مخدرة. بندقية حربية نوع كلاشنكوف، مسدسان حربيان، أصفاد، وخنجر. مبلغ /15800/$.

أجري المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص، وتم حجز سيارة ودراجة آلية يستخدمهما في عملياته".