المركزية- أوقفت قوى الأمن الداخلي، شعبة المعلومات سورياً بتهمة ترويج المخدرات في مناطق من قضاء كسروان.

وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان بأن المعلومات الأولية أشارت إلى نشاط المتهم، وتبين أنه يُدعى م. ي. (مواليد 2002). وبنتيجة رصد دقيق ومراقبة، تم توقيفه بتاريخ 16-9-2025 أثناء قيامه بترويج المخدرات في منطقة العقيبة على متن دراجة آلية من نوع V150 لون برتقالي، تم ضبطها.

وخلال التفتيش، ضبطت القوى الأمنية 28 طبّة بلاستيكية تحتوي على مادتي الكوكايين وباز الكوكايين، إضافة إلى سيجارة حشيشة كيف. واعترف الموقوف بترويج المواد المخدرة لعدد كبير من الأشخاص في مناطق كسروان.

أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وسُلّمت المضبوطات إلى المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.