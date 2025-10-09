أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لشعبة المعلومات، عن قيام شخصَين مجهولَين بترويج ​المخدرات​ في عدّة مناطق من محافظة ​جبل لبنان​، وبخاصةٍ في قضاء المتن"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت القطعات المختصّة في الشّعبة من تحديد هويّتَيهما، وهما كلٌّ من: "خ. ف." (مواليد عام 2008، سوري) و"م. ج." (مواليد عام 2006، سوري)".



وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2025-09-22، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة، بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في محلّة ​برج حمود​، على متن درّاجة آليّة نوع "V150" لون أسود، من دون لوحات، تمّ ضبطها بعد أن عُثِرَ بداخلها على كميّة من المواد المخدّرة المقسّمة في علب بلاستيكيّة والمعدّة للتّرويج".



وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بالتحقيق مع الموقوفَين، اعترفا بترويج المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من الأشخاص في مناطق جبل لبنان"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".