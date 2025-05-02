المركزية - أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، في بيان ان "استكمالًا للجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة الجرائم المنظّمة، ونتيجة لعمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت دوريّة من مديريّة بيروت الإقليميّة، تؤازرها دوريّة من مديريّة الاستعلام والعمليّات الخاصّة، شخصَين من التابعيّة الفلسطينيّة في محلّة الحيّ الغربي لمخيم شاتيلا، وضُبط بحوزتهما عدد من المسدّسات الحربيّة.

خلال التحقيق، تبيّن أن أحد الموقوفَين ينشط في تجارة الأسلحة الحربيّة وتعاطي المخدرات، إضافة إلى إطلاق النار في الهواء.

أُجري المقتضى القانوني بحقّهما بناءً لإشارة القضاء المختص".