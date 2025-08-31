أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، في بيانٍ رسمي، أن عناصر فصيلة عشقوت في وحدة الدرك الإقليمي تمكنوا بتاريخ 14 آب 2025 من توقيف عاملة منزلية متّهمة بسرقة مبلغ مالي ومقتنيات شخصية من داخل منزل مشغّلها.

وبحسب التفاصيل الواردة في البيان، فإن معلومات موثوقة أفادت بقيام العاملة بسرقة مبلغ يقارب 800 دولار أميركي و700 يورو، بالإضافة إلى مبالغ نقدية بعملات أجنبية أخرى، وجهاز هاتف خلوي. وبعد إجراء التحريات والاستقصاءات اللازمة، نجحت العناصر الأمنية في تحديد مكان وجود المشتبه بها في بلدة فيطرون، حيث تم تنفيذ عملية التوقيف.

وأشار البيان إلى أن الموقوفة تُدعى هـ. م. (من مواليد عام 1985، وتحمل الجنسية السورية)، وقد اعترفت خلال التحقيق الأولي بالتهم المنسوبة إليها.

وقد تم إحالة الموقوفة إلى الجهة القضائية المختصة لمتابعة التحقيق معها، وذلك بناءً على إشارة من النيابة العامة المعنية.