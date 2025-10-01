المركزية- صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، لا سيّما تلك المُتعلّقة بالسّرقة على اختلاف أنواعها والنّشل والسّلب، وتوقيف مرتكبيها، اشتبهت دوريّة من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حوالي 16:00 من تاريخ 17-09-2025 وفي محلة مونو، بشخص وهو يحاول سرقة دراجة آلية نوع "بارت" لون أحمر مركونة في المحلة، حيث أوقفته بالجرم المشهود، ويدعى:

م. ح. (مواليد عام 2010، مكتوم القيد)

وفي الإطار عينه حوالي الساعة 2:00 من تاريخ 19-09-2025، أوقفت دورية من المفرزة في محلة الأونيسكو بالجرم المشهود، المدعو:

م. ب. (مواليد عام 1992، سوري الجنسية)

وهو يقوم بجرّ دراجة آلية لون اسود.

بالتحقيق معه، اعترف بأنه أقدم على كسر مقود الدراجة وعمل على جرّها من محلة عائشة بكار.

أودعا القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".