صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "متابعةً لجهودها في مكافحة ترويج العملة المزيفة، أوقفت دورية من مديرية بيروت الإقليمية – قسم الاستعلام والتحقيق، اللبنانيين (م. ش.) و(ع. ش.)، بعد توافر معلومات عن قيامهما بترويج عملة مزيفة داخل الأراضي اللبنانية.

وضُبط بحوزتهما مبلغ كبير من العملة المزيفة من فئة المئة دولار، وقد تبيّن بنتيجة التحقيقات تورّط شخصين آخرين في عملية الترويج، وهما من نزلاء سجن رومية: اللبنانيان (ع. د.) و(ج. م.).

أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً لإشارة القضاء المختص".