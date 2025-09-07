صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: "في إطار متابعتها لأوضاع الأجانب المخالفين وملاحقة شبكات الدعارة على جميع الأراضي اللبنانية، دهمت المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 6/9/2025 أحد الفنادق في منطقة جبل لبنان، حيث تم توقيف 11 شخصاً، بينهم سبعة من جنسيات كونغولية وكينية وبنغلادشية وفلبينية، وأربعة لبنانيين هم أصحاب الفندق ومدير الاستقبال وعنصر الأمن (ر.ن – س.ن – ج.أ – و.أ)، وذلك بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامَي الإقامة والعمل، وقد ضُبطت خلال العملية أسلحة.

وقد تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وخُتم الفندق بالشمع الأحمر بناءً على إشارة القضاء المختص".