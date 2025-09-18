المركزية- أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامة، أنه “توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل السّيّارات في محيط قصر العدل – صيدا، مستخدماً سيّارة نوع “ب. أم”. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه فيه وتوقيفه”.

وأضافت المديرية في بلاغ: “بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويُدعى ن. ن. (مواليد عام ١٩٥٩، لبناني). بتاريخ 8-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة تعمير حارة صيدا، على متن سيّارة نوع الـ “ب. أم” لون فضّي المستخدمة في عمليّات السّرقة، وقد تم ضبطها”.

وتابعت: “بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليّات السّرقة من داخل سيّارات في محيط قصر عدل – صيدا، بحيث كان يستهدف المواطنين الذين كانوا يحضرون إلى قصر العدل وكانوا يتركون هواتفهم الخلويّة داخل سيّاراتهم. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع السّيّارة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

كما طلبت “من المواطنين، عدم ترك الأمتعة أو الأغراض الخاصّة (جهاز خلوي، حاسوب محمول، حقيبة يد…) داخل سيّاراتهم، تفاديًا لسرقتها”.