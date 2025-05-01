صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على مختلف أنواعها وتوقيف مرتكبيها على كافة الأراضي اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شاب وفتاة مجهولَين بعمليات سرقة ونشل ضمن محافظتَي جبل لبنان والجنوب.

على الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكورَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت إلى تحديد هويّتَيهما وهما كل من: ن. ع. (مواليد عام 1996، فلسطيني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، سلب، سرقة سيارة، إطلاق نار، مخدّرات، وم. د. (مواليد عام 1996، فلسطينية) من أصحاب السوابق بجرائم مخدِّرات، خطف، سلب، اتجار بالبشر.

بتاريخ 24-04-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة طريق المطار على متن درّاجتَين آليّتَين دون لوحات (تم حجزها).

بتفتيشهما، ضبط بحوزتهما: مسدّس حربيّ مع /3/ مماشط و /10/ طلقات، غلاف مسدس، كمية من المخدرات، هواتف خلوية، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة تنفيذهما عمليات سرقة ونشل في مناطق جبل لبنان والجنوب، وممارسة أعمال الدعارة وتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص".