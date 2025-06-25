صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:



استكمالاً لجهودها في ضبط الامن ومكافحة الإرهاب، تمكّنت دوريّة من المديرية العامة لأمن الدولة - مكتب كسروان بتاريخ 25 حزيران 2025، من توقيف السوري (ح.أ.) دخل قبل يومين خلسة إلى لبنان.

وخلال التحقيق معه، إعترف بإجرائه دورات شرعية وعسكرية مع هيئة "تحرير الشام" بإشراف مدرّبين من جنسيات عربية سبق أن انتموا إلى صفوف "داعش"، وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع مع المضبوطات القضاء المختص.

في هذا السياق، أفادت معلومات قناة "الجديد" بأنه "تمّ توقيف المواطن السوري (ح. أ) في منطقة البوار بعد دخوله بطريقة غير شرعية قبل يومين إلى لبنان مقابل 100 دولار.

وأعترف خلال التحقيق معه وتفتيش هاتفه، بعد إلقاء القبض عليه من قبل جهاز امن الدولة في كسروان، أنّه كان ينتمي إلى تنظيم "داعش"، وعُثر في هاتفه على صور له وهو يقف قرب راية تنظيم، وأخرى يظهر فيها مرتديًا بزّة عسكرية وحاملًا سلاحًا وخنجرًا بيده، بالإضافة إلى مقاطع فيديو توثّق قيامه بعملية ذبح شخص.

ولم ينكر الموقوف خلال التحقيق معه انه قام بعملية الذبح كما اعترف الموقوف بخضوعه لدورات شرعية وعسكري. واعترف انه لا يوجد مخطط امني في زيارته لبنان بل دخل اليها خلسة ليعمل فيها.