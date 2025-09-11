أشارت وزارة الداخلية السورية الى انها ألقت القبض على خلية تابعة لحزب الله بريف دمشق الغربي، تدربت بلبنان وخططت لتنفيذ عمليات في سوريا.

وأوضحت أنّها ضبطت مع الخلية منصات إطلاق صواريخ و19 صاروخ غراد وذخائر.

الحزب ينفي: في المقابل، صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله، بيان، تعليقاً على بيان وزارة ‏الداخلية السورية. وجاء في نص البيان:

تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله جملة وتفصيلًا ما أوردته وزارة الداخلية السورية من ‏‏اتهامات بشأن انتماء عناصر جرى اعتقالهم في ريف دمشق الغربي إلى حزب الله.

واذ تؤكد ‏‏مجددًا على ما أعلنته سابقًا بأن حزب الله ليس لديه أي تواجد ولا يمارس أي نشاط على ‏‏الأراضي السورية، وهو حريص كل الحرص على استقرار سوريا وأمن شعبها.