أفاد مصدر قضائي فرنسي الثلاثاء بأن حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، أُوقِفَت في فرنسا بناء على طلب السلطات التونسية، بحسب ما جاء في وكالة "الصحافة الفرنسية".

وأوضح المصدر نفسه أن حليمة بن علي ستمثل الأربعاء أمام النيابة العامة "لإبلاغها بطلب الاحتجاز الموقت" الصادر عن السلطات التونسية، ثم تفصل المراجع القضائية في ما إذا كانت ستُبقى رهن الاحتجاز لغرض تسليمها إلى تونس، أو تحت المراقبة القضائية"، من دون الإشارة إلى السبب الدقيق لطلب تونس.

وأضاف المصدر أن "الجلسة أمام غرفة التحقيق المختصة بقضايا التسليم لدى محكمة الاستئناف ستُعقد لاحقا".

وقالت وكيلة الدفاع عن بن علي المحامية سامية مكتوف لوكالة فرانس برس "موكلتي ضحية حملة مطاردة للمرأة تشنها تونس بضراوة غير مسبوقة".

وأوضحت أن بن علي مطلوبة بموجب نشرة حمراء من الإنتربول أصدرتها تونس بتهمة الاختلاس. وافادت بأن موكلتها البالغة 30 عاما سبق أن أوقِفَت في إيطاليا عام 2018 بناء على طلب تونس، ولكن أُطلِق سراحها.