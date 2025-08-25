1:54 PMClock
توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

المركزية- صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 7 مواطنين لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية في بلدات المقيبلة – عكار وإيعات – بعلبك وبرج رحال – صور، إضافة إلى 10 سوريين عند حاجز بلدة حربتا – البقاع لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة تل السرايا العتيقة – طرابلس، المواطنين (س.ل.) و(س.ا.) و(ي.ي.) لتأليفهم عصابة لترويج المخدرات، وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة منها.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

