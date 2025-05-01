صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة زغرتا، المواطن (ب.ش.) لإطلاقه النار برفقة آخرين باتجاه سيارة المواطن (ا.ش.) بتاريخ سابق ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص.

كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز دورس – بعلبك، المواطن (م.ج.) المطلوب توقيفه بجرم إطلاق نار بتاريخ سابق.

وضمن إطار مكافحة تهريب المحروقات عبر الحدود اللبنانية – السورية، أوقفت وحدة من الجيش في بلدة تلبيرة – عكار، المواطنَين (ع.ع) و(غ.ع.)، وضبطت في حوزتهما 257 غالونًا من مادتَي البنزين والمازوت.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.