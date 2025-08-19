Image
Image
Aug 19, 2025 3:22 PMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة (بالصور)

المركزية- صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت مديرية المخابرات 7 أشخاص وفقًا لما يلي:
•    توقيف المواطنين (ج.ش.) و(ز.ع.) و(م.ا.) و(ج.ع.) في منطقة بشامون – عاليه، لتأليفهم عصابة للاتجار بالأسلحة الحربية، وإطلاقهم النار، وتعاطيهم المخدرات وترويجها. وضُبط في حوزتهم مسدس حربي وكمية من المخدرات.
•    توقيف المواطن (ز.ح.) في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية لتأليفه عصابة لسرقة الدراجات النارية، وإطلاقه النار، وتهديده المواطنين، وتعاطيه المخدرات وترويجها. وضُبط في حوزته سلاح حربي.
•    توقيف المواطن (و.ع.) والسوري (ف.ع.) في منطقة غزير – كسروان لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها. وضُبطت في حوزتهما كمية كبيرة منها.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o