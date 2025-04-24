Apr 24, 2025 10:04 AMClock
عدل وأمن
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توقيف أشخاص في منطقتَي برج البراجنة – بعبدا وحورتعلا – بعلبك

المركزية- صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة – بعبدا المواطنَين (م.م.) وابنه (م.م.) لإطلاقهما النار خلال إشكال بتاريخ 22/ 4/ 2025 ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في بلدة حورتعلا - بعلبك، المواطن (م.ح.م.) المطلوب لارتكابه جرائم مختلفة منها: إطلاق النار باتجاه دورية للجيش، اعتراض دورية لقوى الأمن الداخلي، تسهيل فرار مطلوب خطير يعمل في الاتجار بالمخدرات، السرقة والسلب بقوة السلاح، الاتجار بالمخدرات.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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