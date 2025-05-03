صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بمختلف أنواع الجرائم، لا سيّما جرائم تجارة المخدّرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص وابنه بترويج المخدّرات في مدينة النبطيّة وجوارها.

على أثر ذلك، كثّفت هذه المفرزة استقصاءاتها، وتمكّنت من تحديد هويَّتَيهما، وهما:

م. و. (مواليد عام 1979، لبناني)

ه. و. (مواليد عام 2005، لبناني)

من خلال المتابعة، وبعد رصدهما في مدينة النبطيّة، جرى نصب مكمن محكم لهما في دير الزهراني أدّى إلى توقيفهما وضبط درّاجة آليّة كانا على متنها، إضافةً إلى ضبط كميّة من المخدّرات، على الشّكل الآتي:

75 علبة بلاستيكيّة بداخلها مادّة باز الكوكايين.

8 أكياس من حشيشة الكيف، زِنة 590,38 غ.

15,37 غ. من مادّة الماريجوانا.

أدوات توضيب وأكياس وعلب بلاستيكيّة، ومبلغ مالي.

تم تسليم الموقوفَين والمضبوطات والدّرّاجة الآليّة إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.