استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الأحد، دراجة نارية وسيارة في بنت جبيل جنوبي لبنان.

لاحقاً، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيَّرة على مدينة بنت جبيل أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب شخصان بجروح".

كما قامت عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني بتفجير درون اسرائيلية كانت سقطت عند مدخل بلدة عيتا الشعب.

وألقى الجيش الاسرائيلي عددا من القنابل المضيئة بين بنت جبيل و بلدة عيترون.

توغلت قوة إسرائيلية بعيد منتصف الليلة الماضية، داخل بلدة رامية، وعمدت الى القيام بعمليّة تفجير لأحد المنازل قبل ان تنسحب فجراً .

والى ذلك، القت مسيرة اسرائيلية قنابل حارقة على المنطقة الواقعة بين عربصاليم و حبوش، ما ادى الى اندلاع حريق في المكان و توجهت فرق الاطفاء الى المكان.