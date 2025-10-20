المركزية - عقدت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" (UN-Habitat)، اجتماعًا تشاوريًا مع ممثّلات من الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بشؤون الملكية والإرث والسكن، وذلك بعد عقد سلسلة لقاءات حول هذه المواضيع، بالإضافة إلى نشر الاستبيان وتيسير مجموعات النقاش المركزة في محافظتي بعلبك-الهرمل وعكار.

هدف اللقاء الى عرض تحليل البيانات وصياغة مجموعة من التوصيات والاقتراحات لتحسين أوضاع النساء، فيما يتعلّق بحقوقهن في السكن والأرض والملكية.

حضرت اللقاء أمينة الصندوق وعضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة لميا عسيران وعضو الهيئة الوطنية المحامية شيرين قطيش وممثّلات من الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية، بالإضافة إلى فريقي عمل الهيئة وUN-Habitat.

يأتي هذا اللقاء، بحسب بيان، "في إطار المشروع المشترك الذي تنفذه الهيئة الوطنية بالتعاون مع برنامج UN- Habitat بدعم من الشبكة العالمية لأدوات الأراضي (GLTN) تحت عنوان: "بحث وموجز سياسة حول المعايير الاجتماعية والحواجز التي تعيق وصول النساء إلى حقوقهنّ في السّكن والأرض والملكية"، الذي يهدف إلى فهم ورصد التحديات التي تواجهها المرأة اللبنانية في الوصول إلى حقوقها في السكن والأرض والملكية".

تمّ خلال اللقاء "عرض أبرز نتائج الاستبيان، والتطرّق إلى التوصيات المقترحة والخطوات المستقبلية"، كما دار نقاش بين المشاركات لإبداء آرائهنّ بشأنها.