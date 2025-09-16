وجه مكتب المدعي العام في ولاية يوتا، الثلاثاء، اتهامات بالقتل المشدد وحيازة سلاح وعرقلة سير العدالة، إلى تايلر روبنسون، المشتبه في اغتيال الناشط السياسي الأميركي تشارلي كيرك الأسبوع الماضي.

وقال المدعي العام لمقاطعة يوتا، جيفري غراي، في مؤتمر صحفي إن مكتبه قدم سبعة اتهامات ضد روبنسون، بما في ذلك عرقلة العدالة للتخلص من الأدلة والتلاعب بالشهود عبر توجيهه زميله في السكن لحذف الرسائل النصية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف المدعي العام أن روبنسون "تسبب عمدا بقتل تشارلي كيرك في ظروف شكلت مخاطر كبيرة هددت حياة أشخاص آخرين".

وأكد المدعي العام أنه يسعى للحكم بعقوبة الإعدام على روبنسون، استنادا إلى الأدلة المتاحة والظروف وطبيعة الجريمة.

وألقت السلطات القبض على المشتبه به الخميس الماضي، في منزل والده، بعد أن أبلغ أحد أقاربه بأن روبنسون أقر بمشاركته في إطلاق النار.